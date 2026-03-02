Pazzo Milan: vittoria last minute a Cremona e testa subito al derby

Nemmeno il tempo di finire la partita in casa della Cremonese che nella testa dei giocatori del Milan c'era una sola cosa, vale a dire il derby di Milano. Dopo la sofferta vittoria di Cremona, arrivata grazie alle reti di Pavlovic e Leao negli ultimi minuti del match, proprio l'attaccante portoghese ha dichiarato sulla gara contro l'Inter in programma domenica prossima: "È questione di vita o di morte, ai miei compagni chiedo di prenderla sul personale".

SECONDO POSTO CONSOLIDATO - Parole da leader quelle del numero 10 milanista che sa benissimo quanto sia importante una partita come il derby visto che è al Milan ormai da diversi anni. Anche con una vittoria, riaprire il discorso scudetto appare molto complicato, ma la stracittadina significa anche tanto altro. Intanto il successo di ieri contro la Cremonese, come spiega stamattina il Corriere della Sera, è importante per tre motivi: innanzitutto ha permesso al Diavolo di consolidare il secondo posto facendo un passo deciso verso la Champions League e poi era fondamentale vincere per mettersi alle spalle la sconfitta contro il Parma ed evitare il contraccolpo mentale dopo la fine traumatica dei sei mesi d’imbattibilità.

TESTA AL DERBY - A questi si aggiunge poi un altro motivo importante: la vittoria di ieri dà morale e permetterà al Milan di presentarsi con la testa giusta al derby di domenica con l’Inter. I 10 punti di distanza in classifica tra le due squadre milanesi sembrano essere quasi impossibile da recuperare, soprattutto se l'Inter continua a vincere e a non perdere punti per strada. Ma battere i nerazzurri darebbe un'enorme spinta al Diavolo per fare un grande finale di stagione e raggiungere quello che per Allegri è sempre stato il primo obiettivo stagionale del club rossonero, cioè conquistare un posto nella Champions League 2026-2027.