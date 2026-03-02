Assogna su Leao: "Il passaggio da esterno a punta ti cambia il mondo: soffre tanto"

vedi letture

Al termine della partita Cremonese-Milan 0-2, il giornalista e opinionista Paolo Assogna è intervenuto in studio a Sky Sport 24 per dare il suo commento sulla prestazione dei rossoneri. Il suo commento sulla prestazione di Rafael Leao, autore di un gol nel finale: "Per me Leao insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso su imbucata di Fofana che poteva mettere la partita su binari più scorrevoli: un errore grave. Cambia tanto il passaggio da esterno a centravanti: ti cambia il mondo. Giocare lì in mezzo al traffico ti cambia completamente il modo di esprimerti e lui soffre tanto: spesso e volentieri il primo controllo è allungato, con l’abitudine da giocare come esterno. Lui ha perso tanti palloni. Secondo me, con tutto il rispetto per le scelte di Allegri, quello di Leao punta non è un esperimento che sta andando bene".

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T