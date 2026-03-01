Serie A, spettacolare pareggio tra Roma e Juventus: all'Olimpico termina 3-3

vedi letture

Partita molto intensa all'Olimpico, la Juve rimonta la Roma e trova un 3-3 prezioso (soprattutto per il Milan). Primo tempo combattuto, ma l'equilibrio viene rotto da Wesley prima del break. A inizio ripresa un gran gol di Conceiçao riporta i bianconeri sull'1-1. La Roma non si scompone e accelera: segnano Ndicka e Malen. La squadra di Spalletti reagisce e accorcia con Boga. Al 93' arriva il pareggio di Gatti. Roma a -2 dal Napoli, ma distante 6 punti dal Milan secondo in solitaria.

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 0-2

Sassuolo-Atalana 2-1

Torino-Lazio 2-0

Roma-Juventus 3-3

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45