Serie A, spettacolare pareggio tra Roma e Juventus: all'Olimpico termina 3-3
Partita molto intensa all'Olimpico, la Juve rimonta la Roma e trova un 3-3 prezioso (soprattutto per il Milan). Primo tempo combattuto, ma l'equilibrio viene rotto da Wesley prima del break. A inizio ripresa un gran gol di Conceiçao riporta i bianconeri sull'1-1. La Roma non si scompone e accelera: segnano Ndicka e Malen. La squadra di Spalletti reagisce e accorcia con Boga. Al 93' arriva il pareggio di Gatti. Roma a -2 dal Napoli, ma distante 6 punti dal Milan secondo in solitaria.
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalana 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
