Serie A, la classifica aggiornata: il Milan guadagna punti preziosi sulla Roma
MilanNews.it
Roma e Juventus pareggiano 3-3 in una partita ricca di colpi di scena e gol. Un risultato che sorride ai ragazzi di mister Allegri, sempre più in orbita Champions League. Il Milan si porta così a +10 sulla Juve e +9 sul Como.
Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Sassuolo 38
Bologna 36*
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
Una gara in meno *
Caressa sulla prestazione di Leao: "Quando si allarga a sinistra è più pericoloso, ha meno responsabilità"
André, manca la firma del presidente del Corinthians. Milan pronto ad andare dalla FIFA per concludere il trasferimento
Cremonese-Milan 0-2, voti e pagelle: Pavlovic non molla mai, Leao croce e delizia. Pulisic, che succede?
Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l'accordo tra Icsc e Asi
André, manca la firma del presidente del Corinthians. Milan pronto ad andare dalla FIFA per concludere il trasferimento
Luca Serafini: Arbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco Ordine: Allegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
