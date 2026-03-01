Serie A, la classifica aggiornata: il Milan guadagna punti preziosi sulla Roma

Roma e Juventus pareggiano 3-3 in una partita ricca di colpi di scena e gol. Un risultato che sorride ai ragazzi di mister Allegri, sempre più in orbita Champions League. Il Milan si porta così a +10 sulla Juve e +9 sul Como.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Sassuolo 38

Bologna 36*

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno *