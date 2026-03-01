Florenzi si interroga su Leao: "Non so quanto il Milan stia dando a Rafa con questo modulo.."

Alessandro Florenzi, ex difensore di Roma e Milan è intervenuto così a Sky Calcio Club. Le sue parole sul momento dei rossoneri e sul rendimento di Rafa Leao:

"Faccio un discorso più ampio, i giocatori forti devono prendersi responsabilità, ma devono essere messi bene in campo e fatti esprimere al meglio. Non so quanto il Milan stia dando a Leao con questo modulo, per esempio loro ripartono in ripartenza e con Rafa sarebbe bello sfruttarlo lì, con quel modo veloce di giocare in contropiede. Quando giocavo nel Milan, in quella squadra forse avevamo un modo di giocare e stare in campo più armonioso, e anche Rafa stava meglio magari. Lui resta uno dei più forti con cui ho giocato".

CREMONESE-MILAN 0-2

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (21'st F. Terracciano), Luperto, Folino; Zerbin (21'st Barbieri), Thorsby, Vandeputte (37'st Grassi), Maleh, Pezzella; Vardy (21'st Djurić), Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Faye, Floriani; Bondo, Payero; Sanabria. All.: Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (33'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Füllkrug), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupiñan); Leão, Pulisic (33'st Nkunku). A dips.: Pittarella, P. Terracciano; Odogu; Jashari. All.: Allegri

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 44'st Pavlović (M), 49'st Leão (M).

Ammoniti: 31'st F. Terracciano (C), 40'st Maleh (C).