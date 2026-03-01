Solo due squadre in Europa sono imbattute in trasferta: una è il Milan

vedi letture

Al termine di Cremonese-Milan 0-2, di seguito vengono riportati alcuni dei dati Opta più significativi emersi dalla sfida dello stadio "Giovanni Zini" che ha portato ai rossoneri tre punti importanti: "Il Milan ha vinto sette delle ultime nove partite giocate in trasferta in Serie A (2N) e in quattro di queste non ha subito gol. Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco; è la seconda volta che i rossoneri, nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), rimangono imbattuti nelle prime 14 gare esterne stagionali di Serie A: l’altra nel 2003/04, quando la prima sconfitta lontano dal Meazza arrivò al 17˚ match contro la Reggina".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI DOPO LA VITTORIA A CREMONA

"Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. Tridente? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti…”.