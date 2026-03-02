Milan, Allegri "A Cremona vittoria importante. Derby? L'Inter è avanti 10 punti.."

(ANSA) - CREMONA, 01 MAR - Dopo il successo conquistato nel finale contro la Cremonese, Massimiliano Allegri analizza la prova dei suoi con lucidità e realismo. Il tecnico del Milan sottolinea innanzitutto l'importanza del risultato, arrivato al termine di una gara complessa e rimasta in bilico fino agli ultimi istanti: "Vincere oggi era importante per tenere alto il morale e cancellare la pesante sconfitta col Parma della settimana scorsa", ha spiegato l'allenatore rossonero. Una vittoria che restituisce fiducia al gruppo e consente di affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni. Allegri si è detto soddisfatto soprattutto della determinazione mostrata dalla squadra, capace di crederci fino all'ultimo minuto quando il pareggio sembrava ormai scritto. "È stata una partita molto complicata la Cremonese è una squadra difficile da affrontare, ci ha pressato molto e ci ha creato problemi nella gestione del pallone". Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella costruzione del gioco, specie nella prima parte della gara, quando la pressione avversaria ha limitato le linee di passaggio e costretto i rossoneri a forzare alcune soluzioni. Guardando al futuro, Allegri invita però a mantenere equilibrio.

"Non dobbiamo guardare troppo avanti. Il derby arriverà e saremo pronti". Un chiaro riferimento alla sfida con l'Inter, capolista del campionato e avanti in classifica. "Riaprire il campionato? I nerazzurri sono avanti di dieci punti e non sarà facile. Stanno tenendo una media molto importante in questo momento della stagione. Noi dobbiamo seguire il nostro percorso e arrivare alla fine con più punti possibile". (ANSA).