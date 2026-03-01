Caressa sulla prestazione di Leao: "Quando si allarga a sinistra è più pericoloso, ha meno responsabilità"

Fabio Caressa, giornalista e telecronista sportivo è intervenuto così a Sky Calcio Club. Ecco un estratto delle sue considerazioni sul momento di Rafa Leao:

"Oggi ho visto un Milan che ha vinto con difficoltà a Cremona, sono riusciti a segnare mettendo dentro un vero numero nove come Fullkrug e anche Nkunku. Oggi mi sono reso conto che Leao da centravanti incide davvero meno rispetto a quando si allarga. Forse da bomber ha troppa responsablità non so, quando va a sinistra è più libero di spaziare..".

CREMONESE-MILAN 0-2

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (21'st F. Terracciano), Luperto, Folino; Zerbin (21'st Barbieri), Thorsby, Vandeputte (37'st Grassi), Maleh, Pezzella; Vardy (21'st Djurić), Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Faye, Floriani; Bondo, Payero; Sanabria. All.: Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (33'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Füllkrug), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupiñan); Leão, Pulisic (33'st Nkunku). A dips.: Pittarella, P. Terracciano; Odogu; Jashari. All.: Allegri

Arbitro: Massa di Imperia.

Gol: 44'st Pavlović (M), 49'st Leão (M).

Ammoniti: 31'st F. Terracciano (C), 40'st Maleh (C).