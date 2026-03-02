Premier League, a Leeds fischi alla pausa per Ramadan

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha chiesto "rispetto" dopo i fischi dello stadio del Leeds per una pausa concessa, durante la partita vinta 1-0 dal Manchester City, ai calciatori musulmani per rompere il digiuno durante il Ramadan. Dodici minuti dopo l'intervallo Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri e Rayan Cherki si sono fermati per bere insieme a Abdukodir Khusanov, altro calciatore musulmano. Durante il mese sacro del Ramadan, i musulmani di tutto il mondo digiunano dall'alba al tramonto. Negli ultimi anni la Premier League ha concordato delle pause dopo il tramonto per consentire ai giocatori di ricaricare le energie. "È il mondo moderno - ha detto Guardiola - Rispettate la religione, rispettate la diversità. Questo è il punto.

La Premier League ha dichiarato: "Ok per il digiuno, può durare uno o due minuti", quindi lo abbiamo fatto per i giocatori". L'organizzazione antidiscriminazione Kick It Out ha affermato che la reazione di Leeds, sede di una delle più grandi comunità musulmane della Gran Bretagna, ha dimostrato che c'è ancora "molta strada da fare in termini di istruzione e accettazione". In una dichiarazione, Kick It Out ha dichiarato: "È estremamente deludente che alcuni tifosi del Leeds United abbiano fischiato quando i giocatori del Manchester City hanno rotto il digiuno durante il primo tempo della partita a Elland Road. L'incidente è avvenuto appena una settimana dopo che la polizia ha iniziato a indagare su abusi razzisti online contro quattro calciatori della Premier League. (ANSA).