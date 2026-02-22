Federcalcio argentina shock: avviso di garanzia per il presidente Tapia

Come riporta Sportmediaset, la giustizia argentina ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del presidente della Federcalcio (Asociación Fútbol Argentino - Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, nel quadro di un'inchiesta su una presunta evasione di fondi per circa 11 milioni di euro. Tapia - secondo quanto riferisce il quotidiano La Nación citando fonti e documenti della magistratura - è stato citato a comparire di fronte al giudice il 6 marzo e nel frattempo gli sarebbe stato imposto il divieto di lasciare il Paese.

Gli inquirenti ritengono che "sussistono motivi sufficienti per sospettare la partecipazione di Tapia nei fatti indagati". L'avviso di garanzia riguarda anche il tesoriere della Federazione, Pablo Toviggino. Il presidente dell'Afa è al centro anche di altre due indagini su presunto riciclaggio in complicità con la società Sur Finanzas e sull'acquisto di un immobile di lusso nella provincia di Buenos Aires.