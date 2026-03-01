Bartesaghi dopo la vittoria a Cremona: "Non molliamo, stiamo uniti"

Il Milan, non senza fatica, ha vinto contro la Cremonese per 0-2, segnando entrambe le reti nei minuti finali. Un ruolo importante lo ha avuto Davide Bartesaghi che ha conquistato l'angolo da cui poi è nata la rete stappa-partita di Pavlovic: in quell'occasione, però, prima che il corner venisse battuto, il giovane terzino italiano ha dovuto lasciare il campo per un infortunio causato dall'allungo per cercare di anticipare l'avversario che in scivolata gli si era parato davanti per ostacolarlo.

Nel post gara è emerso che Bartesaghi ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra e le sue condizioni saranno valutate più attentamente nelle prossime ore. Non ha perso comunque il suo buonumore il giovane calciatore che sul suo profilo Instagram ha pubblicato le foto della vittoria e scritto: "Non molliamo, stiamo uniti e facciamo il nostro meglio. +3 e clean sheet".