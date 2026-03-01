Contro la Cremonese il Milan ha fatto registrare il dato xG più alto della sua stagione

Al termine di Cremonese-Milan 0-2, di seguito vengono riportati alcuni dei dati Opta più significativi emersi dalla sfida dello stadio "Giovanni Zini" che ha portato ai rossoneri tre punti importanti: "Il Milan ha registrato un valore di Expected Goals di 3.56 oggi contro la Cremonese, il dato migliore per i rossoneri in un match dell’intero campionato 25/26. Clean sheets numero 12 per il Milan in questo campionato: solo Inter (15) e Como (13) ne hanno ottenuti di più finora – a 12 anche Roma e Lazio".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI DOPO LA VITTORIA A CREMONA

"Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. Tridente? In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti…”.