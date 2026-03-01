De Winter-Milan, Moretto svela il retroscena: "A gennaio Disasi avrebbe potuto sostituirlo.."

Sulla crescita (con assist oggi contro la Cremonese) di Koni De Winter è intervenuto così Matteo Moretto. Il noto giornalista ha commentato il rendimento di forma del belga, svelando un retroscena di mercato:

"E' giusto sottolineare l'ottima prestazione di De Winter contro la Cremonese, il belga è sempre più in crescita. Non so se ricordate ma a gennaio, De Winter è stato oggetto di mercato visto il possibile arrivo di un altro difensore, ovvero Disasi dal Chelsea. C'era questa possibilità, con i rossoneri che hanno valutato concretamente questa possibilità salvo poi decidere di dare massima fiducia a De Winter. Il difensore del Milan ha poi parlato di alcune voci che lo avrebbero visto vicino all'Inter, ma non c'era nulla di vero. Ha smentito anche lui quindi queste voci".