André-Milan, il presidente del Corinthians blocca tutto: troppo bassa l'offerta del Milan. Le ultime dal Brasile

vedi letture

Il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha deciso di bloccare la cessione del giovane centrocampista classe 2006 André al Milan. L'accordo tra i due club e tra i rossoneri e il giocatore erano già stati trovati (15 milioni di euro più due milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita, per il calciatore pronto un contratto di cinque anni) e per la fumata bianca mancava solo la firma del numero della società verdeoro che però ha deciso di porre il suo veto sul trasferimento dopo le critiche dei tifosi e anche il disappunto del tecnico Dorival Júnior che ha duramente criticato la possibile cessione di André.

OFFERTA TROPPO BASSA - Lo riferisce il giornalista brasiliano Jorge Nicola e lo conferma anche Globo Esporte che aggiunge che nella giornata di oggi Stabile dovrebbe annunciare ufficialmente la sua decisione. Per il presidente del Corinthians, l'offerta del Milan è troppo bassa e l'affare quindi andrà in porto solo se i rossoneri miglioreranno la loro proposta economica. Nelle scorse ore, anche il tecnico Dorival aveva dichiarato che un talento come André vale molto di più della cifra che ha messo sul piatto il Diavolo.

ANDRÉ SPINGE PER IL MILAN - I 17 milioni totali offerti dai rossoneri sono per il 70% del cartellino del centrocampista. Il restate 30% è del giocatore brasiliano che ha già fatto sapere di rinunciare alla sua parte per favorire il trasferimento a Milanello. André spinge per andare al Milan, così come il suo entourage che sostiene che l'affare è concluso in quanto i documenti sono stati firmati da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del presidente del Corinthians. Vedremo se la situazione si sbloccherà nelle prossime ore o se il Milan deciderà di rivolgersi alla FIFA per violazione unilaterale del contratto. Il club brasiliano, però, non è preoccupato da questo possibile scenario e non teme eventuali ripercussioni legali.