André-Milan: per l'entourage del centrocampista l'affare è concluso
Come riporta Globo Esporte in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, i 17 milioni totali offerti dai rossoneri sono per il 70% del cartellino del centrocampista. Il restate 30% è del giocatore brasiliano che ha già fatto sapere di rinunciare alla sua parte per favorire il trasferimento a Milanello. André spinge per andare al Milan, così come il suo entourage che sostiene che l'affare è concluso in quanto i documenti sono stati firmati da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del presidente del Corinthians.
Vedremo se la situazione si sbloccherà nelle prossime ore o se il Milan deciderà di rivolgersi alla FIFA per violazione unilaterale del contratto. Il club brasiliano, però, non è preoccupato da questo possibile scenario e non teme eventuali ripercussioni legali.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan