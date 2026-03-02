André-Milan: per l'entourage del centrocampista l'affare è concluso

Come riporta Globo Esporte in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, i 17 milioni totali offerti dai rossoneri sono per il 70% del cartellino del centrocampista. Il restate 30% è del giocatore brasiliano che ha già fatto sapere di rinunciare alla sua parte per favorire il trasferimento a Milanello. André spinge per andare al Milan, così come il suo entourage che sostiene che l'affare è concluso in quanto i documenti sono stati firmati da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del presidente del Corinthians.

Vedremo se la situazione si sbloccherà nelle prossime ore o se il Milan deciderà di rivolgersi alla FIFA per violazione unilaterale del contratto. Il club brasiliano, però, non è preoccupato da questo possibile scenario e non teme eventuali ripercussioni legali.