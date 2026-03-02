Ordine sul Milan: "Cercasi disperatamente centravanti verrebbe da segnalare a Furlani e a chi notiamo molto attivo nel reclutare profili di giovani brasiliani"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato così la vittoria di ieri del Milan in casa della Cremonese: "Di sicuro molti metteranno in relazione stretta il 2-0 finale con l’arrivo di Fullkrug a pochi rintocchi dai titoli di coda. È vero: giocata utile per guadagnare il facile 2-0 ma il merito assoluto è di Pavlovic sotto porta su angolo travestito da centravanti d’antan. Ecco servirebbe ad Allegri e al Milan: un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo. La sorpresa è Pulisic finito in un vicolo cieco dopo aver abituato tutti a centrare la porta due volte su 5, percentuale adesso precipitata.

Cercasi disperatamente centravanti verrebbe da segnalare a Furlani e a chi notiamo molto attivo nel reclutare profili di giovani brasiliani. Ma è bene dirlo ora per allora: nella eventuale prossima Champions League non servono ragazzi da svezzare e da coltivare per il futuro. Servono certezze, qualche altro Rabiot per fare un nome e un cognome con riferimento specifico alle caratteristiche tecniche e temperamentali del francese capace di schivare ieri il rischio di una ammonizione per non saltare l’appuntamento del derby. Che, detto in anticipo, per il Milan non vale se non il rischio di perdere punti dalla rivale Napoli che insegue alle spalle senza alcun impegno suppletivo. Proprio come i rossoneri".