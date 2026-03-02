Gazzetta: "Leao accende il derby. Milan, Rafa fa il leader: 'Con l'Inter vita o morte'"

"Leao accende il derby. Milan, Rafa fa il leader: 'Con l'Inter vita o morte'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di ieri di Rafael Leao in vista della gara contro i nerazzurri di domenica prossima: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti.

Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte” le parole del portoghese a DAZN.