Mercato Milan, Gazzetta: "André è un giallo: i rossoneri dalla Fifa?"
In merito alle mosse di mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "André è un giallo: i rossoneri dalla Fifa?". Sembrava praticamente tutto fatto per l'acquisto del giovane centrocampista classe 2006 André, ma nelle scorse ore c'è stata la retromarcia del presidente del Timao, Osmar Stabile, che ora si rifiuterebbe di firmare la cessione del giocatore.
Il Milan però non ci sta in quanto avrebbe già in mano delle carte siglate dall’ufficio legale del club paulista a confermare gli accordi pattuiti (15 milioni di euro più due di bonus e il 20% sulla futura rivendita favore della società verdeoro). Per i dirigenti di via Aldo Rossi questo basterebbe per la conferma del trasferimento e quindi potrebbero rivolgersi alla Fifa per far valere i propri diritti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan