Milan, avanti con il 3-5-2: per Allegri il 4-3-3 è per ora una soluzione solo a gara in corso

Dopo un'ora di partita in cui il suo Milan non era riuscito a sbloccare il risultato, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare modulo e passare dal 3-5-2 al 4-3-3: dentro Fullkrug per Saelemaekers e rossoneri con il tridente in attacco (il tedesco in mezzo con Pulisic a destra e Leao a sinistra). Come riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, si tratta di un sistema di gioco che piace a molti all'interno del club di via Aldo Rossi, i quali spingono affinché diventi il modulo di riferimento nella prossima stagione. Per il momento però Allegri non intende cambiare e il 4-3-3 resta una soluzione solo a gara in corso.

Queste le parole nel post-partita a DAZN del tecnico livornese: "In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga”.