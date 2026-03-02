Tuttosport titola: "Il Milan riparte, Leao ruggisce"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Il Milan riparte, Leao ruggisce". I rossoneri hanno reagito subito alla sconfitta contro il Parma, espugnando ieri lo Zini di Cremona con due reti nel finale di partita. In gol Strahinja Pavlovic al 90', mentre nel recupero ecco il raddoppio di Rafael Leao che nel post-partita ha subito acceso il derby di Milano di domenica prossima: "Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla 'sul personale', perché è una partita da vita o morte”.

Di seguito il tabellino della partita Cremonese-Milan 0-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T