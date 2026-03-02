CorSera: "Milan, il veleno nella coda. Vittoria con vista Inter"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan, il veleno nella coda. Vittoria con vista Inter". Grazie ad un gol di Pavlovic al 90' e di uno di Leao al 94', ieri i rossoneri hanno espugnato la stadio della Cremonese e hanno portato a casa tre punti importanti per la classifica (consolidato il secondo posto e altro passo decisivo verso la Champions League) e anche per il morale in vista del derby di domenica prossima.

Ad accendere la gara contro l'Inter ci ha pensato Rafael Leao nel post-partita di ieri: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte” le parole del portoghese a DAZN.