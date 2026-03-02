Milan, tra oggi e domani esami per Bartesaghi: è in dubbio per il derby

Il Milan è tornato a casa da Cremona con tre punti in tasca, ma anche con un infortunato in più: poco prima del gol dell'1-0 di Pavlovic si è infatti dovuto fermare e abbandonare il campo Davide Bartesaghi che ha riportato un risentimento al flessore della coscia destra. Gli esami a cui si sottoporrà tra oggi e domani diranno di più sull'entità del suo infortunio, ma il giovane esterno sinistro è ovviamente in dubbio per la gara di domenica contro l'Inter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Di seguito il tabellino della partita Cremonese-Milan 0-2:

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T