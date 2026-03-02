Tuttosport sul mercato del Milan: "André è quasi rossonero"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul mercato del Milan: "André è quasi rossonero". Il Diavolo è vicinissimo a chiudere il suo primo colpo per la prossima stagione, cioè il centrocampista classe 2006 André del Corinthians. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro fissi e pagabili in tre rate più due milioni di bonus per il 70% del cartellino (il restante 30% appartiene al giocatore che ha rinunciato all’importo per accelerare la trattativa). I brasiliani hanno ottenuto poi anche il 20% sulla futura rivendita.

Prima del match di ieri contro la Cremonese, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Come si fa a programmare la prossima stagione senza la certezza di essere in Champions League? Si fa facendo un lavoro di gruppo, condividendo delle idee, ma soprattutto sapendo che la prossima stagione sarà importante, diversa, con partite in più. Il Milan deve essere una squadra competitiva anche per la prossima stagione”.