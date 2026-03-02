Leao sempre criticato, ma segna: doppia cifra e bottino dell'anno scorso in Serie A superato

Una stagione difficile per i continui fastidi muscolari e un ruolo, nuovo e difficile da commentare. Rafa Leao ha provato più volte a mettersi sulle spalle il destino del Milan, a volte senza riuscirci e altre volte risultando decisivo, come ieri. Si, la prestazione del portoghese contro la Cremonese non è stata esaltante. Tanti gol sbagliati, soprattutto nel primo tempo e sempre il solito quesito: Leao è davvero una prima punta? Nonostante questo, il numero dieci rossonero ha eguagliato l’ennesimo record stagionale, alla faccia delle critiche.

I NUMERI IN STAGIONE

Nonostante una condizione fisica precaria e visibilmente instabile, Leao ha segnato sin qui 10 gol stagionali (9 in Serie A e uno in coppa Italia) andando, ancora una volta in doppia cifra. Un risultato non scontato, visti i tanti problemi che la squadra di Massimiliano Allegri ha nel segnare gol. Forse non cambierà la storia. Leao finirà questa stagione da prima punta, tra difficoltà e lampi, ma una cosa è certa. Con un 4-3-3 come nel finale di Cremona, Rafa riuscirebbe sicuramente ad esprimersi meglio, anche e soprattutto in zona gol.

GOL E STATISTICHE - SUPERATO IL BOTTINO DELL'ANNO SCORSO

Sì, perchè Rafa Leao ha segnato 9 gol in questo campionato (in 20 presenze) e ha superato le otto reti messe insieme nella scorsa Serie A (34 presenze). Numeri che dicono tanto, ma non tutto. Risulta chiaramente un'incongruenza con questo ruolo da prima punta, non proprio nelle caratteristiche e skills di Leao. I due gol sbagliati contro la Cremonese la testimonianza che Leao forse non è sempre in grado di esprimere cattiveria e concretezza sotto porta. Critiche però eccessive. Nonostante la pubalgia, Leao ha segnato gli stessi gol di Pulisic (10) ed è attualmente il miglior marcatore stagionale del Milan.