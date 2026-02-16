MN - Verso Milan-Como: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri
Domani, giorno di vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro la squadra di Fabregas: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella Sala della Conferenze di Milanello a partire dalle 12. Grazie al consueto live di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero.
Questi i risultati della 24^ giornata di Serie A in attesa del recupero di Milan-Como:
Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
Fiorentina - Torino 2-2
Bologna - Parma 0-1
Lecce - Udinese 2-1
Sassuolo - Inter 0-5
Juventus - Lazio 2-2
Atalanta - Cremonese 2-1
Roma - Cagliari 2-0
Milan - Como (18/02, ore 20.45)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan