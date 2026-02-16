MN - Verso Milan-Como: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri

di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro la squadra di Fabregas: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella Sala della Conferenze di Milanello a partire dalle 12. Grazie al consueto live di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. 

Questi i risultati della 24^ giornata di Serie A in attesa del recupero di Milan-Como

Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

Fiorentina - Torino 2-2

Bologna - Parma 0-1

Lecce - Udinese 2-1

Sassuolo - Inter 0-5

Juventus - Lazio 2-2

Atalanta - Cremonese 2-1

Roma - Cagliari 2-0

Milan - Como (18/02, ore 20.45)