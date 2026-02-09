Le ultime da Milanello: Pulisic sta meglio, controlli per Saelemaekers

Doppia seduta oggi a Milanello per il Milan che questa mattina ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio è in programma un allenamento su uno dei campi del Centro Sportivo di Carnago. Rafael Leao sta bene ed è regolarmente in gruppo, Christian Pulisic invece no, anche se sta un po' meglio. Alexis Saelemaekers ha lasciato poco fa Milanello per andare a sottoporsi a dei controlli per capire a che punto è il recupero dell'adduttore. Lo riferisce Sky.

L'americano e il belga ci saranno venerdì contro il Pisa? Massimiliano Allegri non vuole correre nessun rischio e quindi non si forzerà il loro ritorno in campo. Le alternative ci sono e a Bologna hanno fatto bene, quindi massima fiducia in loro.