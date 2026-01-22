FOTO - Rossoneri in palestra verso la Roma: gli scatti da Milanello
Doppia seduta per il Milan oggi a Milanello: questa mattina i rossoneri, che stanno preparando il big-match di domenica sera in casa della Roma, hanno lavorato in palestra, mentre a partire dalle 15.30 si sono allenati su uno dei campi del Centro Sportivo di Carnago. Alexis Saelemakers, che è alle prese con un risentimento all'adduttore rimediato nell'ultima partita contro il Lecce, proseguirà il suo lavoro personalizzato e dunque resta in forte dubbio per la trasferta nella Capitale. Tutto dipenderà dagli allenamenti di domani e sabato: se dovesse tornare in gruppo allora verrebbe convocato da Max Allegri, altrimenti sarà costretto a dare forfait.
Pubblicità
Da Milanello
È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Championsdi Franco Ordine
Le più lette
3 Giuffredi: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan"
10:27 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Calciomercato Milan
Di Marzio sul rinnovo di Maignan: "Risolta la questione commissioni. Ora manca solo il dettaglio scadenza"
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com