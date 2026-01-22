FOTO - Rossoneri in palestra verso la Roma: gli scatti da Milanello

Doppia seduta per il Milan oggi a Milanello: questa mattina i rossoneri, che stanno preparando il big-match di domenica sera in casa della Roma, hanno lavorato in palestra, mentre a partire dalle 15.30 si sono allenati su uno dei campi del Centro Sportivo di Carnago. Alexis Saelemakers, che è alle prese con un risentimento all'adduttore rimediato nell'ultima partita contro il Lecce, proseguirà il suo lavoro personalizzato e dunque resta in forte dubbio per la trasferta nella Capitale. Tutto dipenderà dagli allenamenti di domani e sabato: se dovesse tornare in gruppo allora verrebbe convocato da Max Allegri, altrimenti sarà costretto a dare forfait.