MN - Verso Cremonese-Milan: domani alle 15.30 la conferenza di Allegri

MN - Verso Cremonese-Milan: domani alle 15.30 la conferenza di AllegriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 15.30.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY