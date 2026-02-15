MN - Milanello, seduta di allenamento in corso per il Milan
Dopo la vittoria di venerdì sera contro il Pisa e la seduta di scarico di ieri, il Milan si sta allenando in questo momento a Milanello per preparare il prossimo impegno in campionato, vale a dire il recupero di mercoledì a San Siro contro il Como. Da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers che anche ieri si è allenato a parte. Prima della trasferta in Toscana, Max Allegri aveva dichiarato in conferenza stampa che il belga stava meglio e che la speranza era di recuperarlo per la gara contro la squadra di Fabregas.
di Antonio Vitiello
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 61*
2. Milan 53
3. Napoli 49
4. Juventus 46*
5. Roma 46
6. Atalanta 42*
7. Como 41*
8. Lazio 33*
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 21*
19. Pisa 15*
20. Hellas Verona 15
Una gara in più*
