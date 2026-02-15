MN - Milanello, seduta di allenamento in corso per il Milan

Dopo la vittoria di venerdì sera contro il Pisa e la seduta di scarico di ieri, il Milan si sta allenando in questo momento a Milanello per preparare il prossimo impegno in campionato, vale a dire il recupero di mercoledì a San Siro contro il Como. Da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers che anche ieri si è allenato a parte. Prima della trasferta in Toscana, Max Allegri aveva dichiarato in conferenza stampa che il belga stava meglio e che la speranza era di recuperarlo per la gara contro la squadra di Fabregas.

di Antonio Vitiello

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 61*

2. Milan 53

3. Napoli 49

4. Juventus 46*

5. Roma 46

6. Atalanta 42*

7. Como 41*

8. Lazio 33*

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 21*

19. Pisa 15*

20. Hellas Verona 15

Una gara in più*