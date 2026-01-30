Milan, Saelemaekers e Pulisic presenti oggi a Milanello anche nel giorno di riposo
Oggi Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra rossonera che si ritroverà domani a Milanello per proseguire la preparazione in vista della gara di campionato di martedì in casa del Bologna. Nel Centro sportivo di Carnago si sono comunque visti alcuni giocatori come per esempio Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Lo riferisce Sky.
IL PROGRAMMA DEL MILAN VERSO IL BOLOGNA
Come da programma ieri mattina la squadra si è allenata a Milanello in vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna: presente anche Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo di Carnago che ha salutato i calciatori uno ad uno prima dell'allenamento odierno. Oggi la squadra avrà la giornata libera, mentre sabato e domenica torneranno ad allenarsi a Milanello sempre di mattina.
