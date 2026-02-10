MN - Presenti oggi a Milanello anche Ibrahimovic e Tare
MilanNews.it
Anche oggi a Milanello è proseguito il lavoro in vista della sfida in programma venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Nessuna novità eclatante da registrare, con Leao che si è normalmente allenamento in gruppo mentre Saelemaekers e Pulisic hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato per smaltire i rispettivi problemi fisici.
A seguire l'allenamento di oggi ci sono stati però due ospiti d'onore. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che quella di oggi è stata una giornata di visite al centro sportivo di Milanello, con Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic presenti per seguire la giornata di lavoro della squadra.
di Antonio Vitiello
Da Milanello
