MN - Presenti oggi a Milanello anche Ibrahimovic e Tare

Anche oggi a Milanello è proseguito il lavoro in vista della sfida in programma venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Nessuna novità eclatante da registrare, con Leao che si è normalmente allenamento in gruppo mentre Saelemaekers e Pulisic hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato per smaltire i rispettivi problemi fisici.

A seguire l'allenamento di oggi ci sono stati però due ospiti d'onore. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che quella di oggi è stata una giornata di visite al centro sportivo di Milanello, con Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic presenti per seguire la giornata di lavoro della squadra.

di Antonio Vitiello