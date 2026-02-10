MN - Leao continua in gruppo, Pulisic ancora a parte. Saelemaekers lavoro personalizzato
Non ci sono grosse novità dall'allenamento odierno di Milanello, con la situazione infortuni che rimane pressochè la medesima rispetto a quella raccontata ieri. Rafael Leao continua a lavorare in gruppo e dunque i segnali sono assolutamente positivi in vista della partita contro il Pisa che si giocherà in Toscana venerdì sera alle ore 20.45.
Continua invece il lavoro a parte per Christian Pulisic che sta lavorando per recuperare dalla borsite che lo ha costretto a rimanere a casa contro il Bologna: l'attaccante americano potrebbe essere recuperato per la partita di campionato, ma domani e giovedì saranno giornate decisive. Chi difficilmente ci sarà a Pisa è Alexis Saelemaekers che continua nel suo lavoro individuale di recupero: è più probabile che il belga sarà ritrovato per il recupero del 18 febbraio contro il Como.
di Antonio Vitiello
