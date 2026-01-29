Milan, domani giorno libero per la squadra. Oggi anche Ibra a Milanello

Oggi alle 17:49Da Milanello
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonello Gioia

Come da programma questa mattina la squadra si è allenata a Milanello in vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna: presente anche Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo di Carnago che ha salutato i calciatori uno ad uno prima dell'allenamento odierno. Domani la squadra avrà la giornata libera, mentre sabato e domenica torneranno ad allenarsi a Milanello sempre di mattina.

BOLOGNA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini