Tare a DAZN: "Il campionato è pieno di sorprese. Lazio? Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno"

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Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del DS rossonero.

Kean può essere il centravanti del futuro?

“Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”.

Dopo il pareggio dell’Inter avete la sensazione completa che stasera si possa riaprire in modo concreto questa corsa scudetto?

“Onestamente no. Noi dobbiamo fare quello che ci spetta. Dobbiamo cercare di vincere, la distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese”.

Oggi la Lazio ritrova i suoi tifosi. Cosa positiva o negativa?

“Ne abbiamo parlato anche in settimana. Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno, è bello vivere il calcio con tutte le emozioni che ti dà. La Lazio sta attraversando un momento di transizione, difficile, ma rimane sempre una squadra da temere. Rimane sempre una squadra che può battere chiunque. Sappiamo bene cosa ci aspetterà stasera ma siamo consapevoli e vogliamo vincere”.

Avete già parlato del futuro con Modric? Ci sono tempistiche per l’eventuale rinnovo?

“Una cosa è certa: Luka ama il Milan, ama tanto il Milan, e anche il Milan ama tanto Luka. Perciò penso che sarà, come abbiamo detto anche ad inizio stagione, una decisione facile per lui. Il contratto volendo c’è, abbiamo un anno di opzione. Però deve decidere lui con grande serenità. Se c’è una cosa che so bene è che a lui piace giocare in questa squadra”.