Cambio Leao, la ricostruzione di DAZN: Allegri stava per togliere Pulisic, poi cambia idea. Rafa molto nervoso manda tutti a quel paese

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Al minuto 67 di Lazio-Milan grande nervosismo per Rafa Leao, che non ha accettato la decisione del mister di sostituirlo. Il portoghese era già molto indisposto con Pulisc, reo di non averlo servito in profondità in un paio di occasioni potenzialmente molto pericolose.

Tommaso Turci, in diretta su DAZN nel post partita, ricostruisce a 360 gradi l'episodio:

"Nel primo tempo era stato richiamato dallo staff di Allegri: da Landucci ma anche da Magnanelli e Corradi più volte. Volevano qualcosa di più proprio dal punto di vista dell’energia. Nel secondo tempo Leao è entrato meglio in campo, ma né lui e né Pulisic sicuramente stavano brillando. L’occasione che ha fatto infuriare Leao è quando c’è stato spazio per andare in verticale e Pulisic non l’ha servito: Leao si arrabbia moltissimo e lo manda a quel paese. Il fatto che non abbia giocato tanti palloni ha fatto sì che questo nervosismo si alzasse di minuto in minuto. Al 67’ Allegri ha deciso di sostituire Leao.

Vi svelo un retroscena, all’inizio non voleva togliere Leao e pensava di togliere Pulisic. Poi è andato da Landucci e ha scelto di togliere Leao. All’uscita si è avvicinato anche Maignan. Leao poi spiega ad Allegri: “Non mi ha dato il pallone, non mi ha dato il pallone”. E poi ha mandato a quel paese anche lui, si è arrabbiato per la sostituzione. Si è seduto in panchina con Mazzoni che ha provato a dargli il cinque. Leao ha cominciato lanciando la giacca, ha scalciato la ghiacciaia e anche la bottiglietta. Un Leao molto nervoso che avrebbe voluto incidere in maniera diversa. Ce l’aveva un po’ con tutti: con Pulisic, con Allegri, probabilmente anche con se stesso”.