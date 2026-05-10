Serie A, Verona-Como 0-1: speranze Champions vive e storica qualificazione in Europa per i lariani

vedi letture

Si è concluso da pochi minuti l'anticipo della domenica di Serie A tra Verona e Como al Bentegodi. Una partita molto tattica e chiusa, senza grandi occasioni da ambo le parti, risolta in favore dei lariani dal gol del solito Douvikas. Dopo il gol del vantaggio i padroni di casa, già retrocessi, hanno trovato quello che sarebbe stato il gol del pareggio annullato però per fuorigioco. Nonostante i tentativi, alla fine gli uomini di Fabregas portano a casa i tre punti che significano qualificazione certa in una competizione europea (Europa League o Conference League) e tengono vive le speranze per la Champions League.

IL TABELLINO DEL MATCH

HELLAS VERONA-COMO 0-1

70' Douvikas