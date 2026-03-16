Marchegiani duro con la difesa del Milan: "Quel gol non lo devi mai prendere. Ok Esupinan, ma dove erano gli altri?"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Luca Marchegiani ha detto la sua sulla pesante sconfitta della formazione rossonera allo stadio Olimpico di Roma, che potrebbe aver messo una volta e per tutte la parola fine ai sogni scudetto della squadra di Allegri “Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto un partita bellissima. Oggi il Milan è mancato clamorosamente sulle fasce laterali, un po’ per Pulisic e Leao, un po’ per Estupinan, protagonista in negativo, e Saelemaekers. Poco gioco sugli esterni. Anche quando è entrato Fullkrug, è vero che c’è stata qualche mischia, ma non c’è stata fluidità di gioco”.

Sulla prestazione di Rafael Leao: “Leao ha fatto una brutta partita, ma mi aspettavo un Milan con la possibilità di accorciare…la Lazio ha fatto una partita eroica. Senza sostituzioni, con Patrick centrocampo, con un portiere alla seconda partita in Serie A. Con fuori Romagnoli, leader emotivo”.

Sul gol di Isaksen: “Il gol che ha preso il Milan non lo devi prendere con nessun difensore. Estupinan ha sbagliato, ma Pavlovic? De Winter? Dove sono? Hanno interpretato come se…non lo so”.