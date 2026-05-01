Damiani su Pulisic e Leao: "In coppia fanno fatica, ma sarebbero delle ottime spalle per Lewandowski"

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In merito al Milan attuale, Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha rilasciato queste parole a Tuttosport: "In molti hanno messo in discussione il gioco di Allegri? Non sono d’accordo. Allegri è il numero uno tra gli allenatori. Resta l’uomo giusto per riportare il Milan alla vittoria dello scudetto. Quest’anno ha fatto un ottimo lavoro, mettendo le basi per arrivare in alto: adesso serve che questi presupposti siano elevati in realtà con innesti di qualità.

Leao e Pulisic? In coppia fanno fatica e non vanno bene con quel tipo di modulo, perché nessuno dei due può fare il centravanti. Sono perfetti entrambi come seconde punte al fianco di un centravanti d’area di rigore. Arrivasse Lewandowski, sia Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fungere da spalla al fuoriclasse polacco. Leao via per 60 milioni? Terrei Rafa. Oggi con 60 milioni compri poco; perciò a quel punto tanto vale tenerti chi hai, invece di prendere un altro che non è detto possa avere lo stesso rendimento in rossonero".