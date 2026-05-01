Tare: "Esordio in A, doppietta, nascita di mio figlio: con il Milan c'è sempre stato un legame forte"

Tare: "Esordio in A, doppietta, nascita di mio figlio: con il Milan c'è sempre stato un legame forte"MilanNews.it
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Oggi alle 15:48News
di Manuel Del Vecchio

Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.

Sul Milan nel suo destino: "Il mio esordio in Serie A è stato in un Brescia-Milan (28 gennaio 2001, entrò in campo al posto di Pirlo, ndr), la prima doppietta è arrivata contro il Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna. Diciamo che c'è sempre stato un legame forte, oltre alla questione del tifo che si sa ormai". 