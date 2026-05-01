Tare: "Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno"

Tare: "Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno"MilanNews.it
Oggi alle 17:11News
di Manuel Del Vecchio

Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.

Sulla chiamata del Milan: "Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita". 

Sul tifo per il Milan: "Facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, tutti campioni veri. Da bambino li ho sempre ammirati". 

Sul Milan: "Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno". 