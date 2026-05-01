Serie A: programma completo e designazione della 35esima giornata

di Niccolò Crespi

Per la prima volta il designatore ad interim Dino Tommasi ha fatto le sue scelte per la giornata di Serie A Enilive, la 35^, che verrà disputata nel corso del prossimo fine settimana. Per la gara del Milan, impegnato in casa del Sassuolo, è stato selezionato l'arbitro Fabio Maresca. Per il big match tra Como e Napoli invece c'è Fabbri. La Juventus in casa contro l'Hellas Verona sarà arbitrata dal signor Ayroldi, mentre lunedì sera Roma-Fiorentina è stata affidata a Zufferli. Di seguito designazioni e programma completo della giornata.  

PISA– LECCE     Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV:      TREMOLADA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DOVERI

UDINESE – TORINO     Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA

CECCONI – MORO

IV:      ZANOTTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      DIONISI

COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV:       PERRI

VAR:      DOVERI

AVAR:       DI BELLO

ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:      TURRINI

VAR:     GIUA

AVAR:     PRONTERA

BOLOGNA – CAGLIARI    h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV:       GALIPO’

VAR:      GARIGLIO

AVAR:    GHERSINI

SASSUOLO – MILAN    h. 15.00

MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV:     MARINELLI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

JUVENTUS – H. VERONA    h. 18.00

AYROLDI

VECCHI – CAVALLINA

IV:     DI MARCO

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

INTER – PARMA     h. 20.45

BONACINA

PRETI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:     MARINI

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     MAZZOLENI

ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:    DI PAOLO

AVAR:     DI BELLO