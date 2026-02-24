MN - Ripresa a Milanello verso la Cremonese. Presente anche Furlani

Ripresa degli allenamenti a Milanello senza particolari novità dopo la sconfitta di domenica contro il Parma. La squadra ha cominciato a lavorare in vista della sfida di domenica a pranzo contro la Cremonese: è importante tornare alla vittoria per arrivare al derby nel miglior modo possibile.

Presente nel centro sportivo di Carnago anche l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani per esprimere vicinanza alla squadra in vista di un finale di stagione da non sbagliare e da giocare rendendo giustizia a quanto di buono fatto finora.

