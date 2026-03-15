live mn Verso Lazio-Milan: Allegri ha scelto Estupinan e Jashari. In avanti Pulisic-Leao

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Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic: Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic.

12.40 - Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan mister Allegri ha annunciato che Santi Gimenez, tornato a lavorare in gruppo nei giorni scorsi, non sarà convocato. Il messicano comunque è prossimo al rientro: "Gimenez non sarà convocato domani (oggi, ndr) ma è in una buona condizione, soprattutto a livello psicologico. Per la parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che facciano gol".

12.20 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Peretti - Perrotti

IV uomo: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

12.03 - E' una Lazio con diverse assenze quella che affronterà questa sera il Milan all'Olimpico di Roma. In particolare c'è emergenza in mezzo al campo dove mancheranno i due registi della rosa di Maurizio Sarri, cioè Danilo Cataldi, che si è infortunato al polpaccio nella scorsa gara contro il Sassuolo, e Nicolò Rovella, operato alla spalla qualche settimana fa. Da play davanti alla difesa dovrebbe quindi essere schierato il difensore Patric che verrà avanzato di qualche metro. Lo spagnolo ha giocato in questa posizione contro i neroverdi dopo l'uscita dal campo di Cataldi per infortunio. Sarri sperava di recuperare almeno Basic a centrocampo, ma il croato salterà anche il Milan.

11.54 - Chi sostituirà lo squalificato Adrien Rabiot dal primo minuto contro i biancocelesti? Max Allegri ha scelto Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci. Nei giorni scorsi l'ex capitano del Torino sembrava essere favorito per prendere il posto di Rabiot, ma alla fine l'ha spuntata lo svizzero che agirà da mezzala sinistra nel consueto 3-5-2 rossonero. Dopo due gare consecutive contro Como e Parma, l'ex Club Brugge è rimasto in panchina 90' contro Cremonese e Inter e dunque quella di stasera è una chance importante per lui che avrà al suo fianco Youssouf Fofana e Luka Modric.

11.41 - Pervis Estupinan, dopo aver deciso il derby settimana scorsa, dovrebbe essere confermato titolare a sinistra anche stasera nella trasferta in casa della Lazio. L'esterno sudamericano è in vantaggio su Davide Bartesaghi per un posto dal primo minuto sulla corsia mancina contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

11.30 - Che scelte farà il mister Allegri contro la Lazio? Intanto dovrebbe confermare Pervis Estupinan sulla sinistra. L'eroe del derby che non ti aspetti dovrebbe giocare al posto di Davide Bartesaghi così da sfruttare questo momento di forma decisamente positivo. Al posto di Adrien Rabiot squalificato ci sarà Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci. Nessuna novità invece nelle altre zone di campo: stessa difesa di sette giorni fa con Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic e stesso attacco con Christian Pulisic e Rafael Leao dal primo minuto. Confermato a destra anche Alexis Saelemaekers.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta, i rossoneri hanno la grande occasione di avvicinarsi ulteriormente in classifica ai nerazzurri: con un successo stasera contro i biancocelesti, il Diavolo salirebbe a -5 dalla vetta. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra di Max Allegri a Roma. Restate con noi!!!