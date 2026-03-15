Lazio in emergenza contro il Milan: Patric farà il play davanti alla difesa
E' una Lazio con diverse assenze quella che affronterà questa sera il Milan all'Olimpico di Roma. In particolare c'è emergenza in mezzo al campo dove mancheranno i due registi della rosa di Maurizio Sarri, cioè Danilo Cataldi, che si è infortunato al polpaccio nella scorsa gara contro il Sassuolo, e Nicolò Rovella, operato alla spalla qualche settimana fa. Da play davanti alla difesa dovrebbe quindi essere schierato il difensore Patric che verrà avanzato di qualche metro. Lo spagnolo ha giocato in questa posizione contro i neroverdi dopo l'uscita dal campo di Cataldi per infortunio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Sarri sperava di recuperare almeno Basic a centrocampo, ma il croato salterà anche il Milan.
Questa la probabile formazione della Lazio: (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Porvstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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