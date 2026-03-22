Kolarov dopo il pari di Firenze: "Sta a noi chiudere questo campionato, siamo sempre a +6 dal Milan"

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Nel post partita di Fiorentina-Inter, sfida terminata in parità (1-1) per le reti di Pio Esposito e Ndour, il vice di Cristian Chivu (squalificato) Aleksander Kolarov è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare un risultato che potrebbe aver clamorosamente riaperto il campionato: "Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali, va dato merito anche alla Fiorentina ma non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non è il nostro miglior momento. Ma è tutto nelle nostre mani, siamo a più sei dalla seconda".

Come con l'Atalanta, invitavate la squadra ad alzare il baricentro nel secondo tempo. Sta mancando un po' di grinta e cattiveria?

"Giusta lettura, ci sta mancando un po' di cattiveria e lucidità complice anche la stanchezza. La squadra non sta vivendo il miglior momento, siamo abituati a vedere un Inter che domina le partite. Sta a noi chiudere questo campionato".

Il fatto di avere la sosta può essere positivo?

"La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare energie e qualche giocatore. Si può anche pareggiare fuori casa, non sono gli ultimi arrivati ma sembra che sia tutto dovuto quando si parla di Inter. Capisco tutto, però bisogna anche ricordare che l'Inter è sempre a più sei".