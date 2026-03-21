Torino, Obrador: "Il mister ci ha dato fiducia. Oggi partita molto intensa"

Torino, Obrador: "Il mister ci ha dato fiducia. Oggi partita molto intensa"MilanNews.it
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Oggi alle 17:12L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Rafa Obrador, esterno del Torino, ha parlato a DAZN prima di Milan-Torino.

Oggi cosa ti chiede D’Aversa?

“Sarà una partita molto intensa, mi devo concentrare sulla fase difensiva. Però quando c’è la possibilità anche supportare l’attacco”.

Ora un ambiente più positivo?

“Vincendo in casa l’ambiente è più positivo. Il mister ha portato cose che ci hanno dato fiducia”

Prima volta a San Siro?

“Prima volta da giocatore, da tifoso ho visto Real Madrid-Inter nel 2021”.