Qui Torino: D'Aversa va verso la coppia Zapata-Simeone in attacco
Il Torino si presenta questo pomeriggio a San Siro nel periodo di forma migliore di tutta la stagione: due vittorie nelle ultime tre partite, ovvero da quando il tecnico Roberto D'Aversa si è seduto sulla panchina granata per sostituire l'esonerato Marco Baroni. La formazione piemontese ha battuto in maniera convincente la Lazio, perso di misura con il Napoli e successivamente battuto nettamente il Parma. Ora l'esame rossonero, con il Milan che arriva con l'idea di reagire dopo la brutta sconfitta di Roma.
In attacco viene confermato l'attacco Zapata-Simeone che sarà sostenuto dal trequartista Nikola Vlasic. Assente ancora Aboukhlal come anche Njie che ha accusato un fastidio in settimana. Di seguito si riporta la probabile formazione del Torino.
PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2)
Paleari
Coco, Ismajli, Ebosse
Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador
Vlasic
Simeone, Zapata
All. D'Aversa
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