Torino, D'Aversa: "Modric? Ci sono da considerare anche i loro braccetti. Pavlovic spinge molto..."
Roberto D’Aversa è stato intervistato da DAZN prima di Milan-Torino a San Siro. Di seguito tutte le parole del tecnico granata.
In cosa hai visto migliorata la squadra?
“Sicuramente nella convinzione dei propri mezzi. È una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica che occupava quando sono arrivato”.
Su Zapata:
“Il Milan è portato a fare la partita, Zapata ha capacità migliori degli altri nell’attacco della profondità. Che Adams ha lavorato benissimo in settimana, ha grandi potenzialità”.
Vlasic su Modric?
“Vediamo, sotto l’aspetto tattico potrebbe trovare qualcun altro a lavorare su di lui, tanto come inizia la partita si vede subito. Loro in costruzione portano i braccetti molto larghi, Tomori lavora quasi da terzino e Pavlovic pure spinge molto. C’è da considerare anche quell’aspetto lì”.
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