Avversario Milan: Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a Napoli
(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L'attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli spiega in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".
Lo conferma anche la Federazione belga allenata dal ct Rudi Garcia: "Romelu - scrive la Federcalcio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Lukaku dopo il grave infortunio subito nel ritiro precampionato è tornato in campo il 25 gennaio giocando 11', ma da allora ha sempre giocato nei finali dei match, rimanendo in campo per un totale di 64' in 11 partite. (ANSA).
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