Napoli, Antonio Conte si prende una pausa di una settimana

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Mancano più di dieci giorni a Napoli-Milan e la maggior parte dei protagonisti al momento sono impegnati con le rispettive nazionali, eppure il clima per il big match che vale il secondo posto in solitaria inizia già a farsi concitato. Sarà perché sia i partenopei (ieri) che i rossoneri (oggi pomeriggio) hanno ripreso gli allenamenti: pur sempre a ranghi ridotti, è vero, ma con chi rimane si può fare un lavoro mirato e in ogni caso che può rivelarsi utile quando di nuovo le rose saranno al completo.

A Napoli, però, questa settimana Antonio Conte si è preso una pausa. Lo riporta Il Mattino: era già successo nell'ultima sosta, con al seguito un'infinità di polemiche dal momento che gli azzurri arrivavano da un momentaccio. Questa volta l'opinione pubblica napoletana sembra aver preso meglio l'assenza del suo allenatore per quattro giorni. Conte ha lasciato tutto in mano al fido vice Stellini, anche perché pure Lele Oriali ieri era assente da Castel Volturno: il programma è comunque serrato, da ieri a venerdì doppie sedute, mattino e pomeriggio, per far riprendere la condizione a calciatori come Anguissa e non far perdere ritmo a tutti gli altri.